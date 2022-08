San Marzano. Iaquinandi: “lavori pubblici che migliorano la qualità della vita”

La città è un grande cantiere. Il territorio cittadino è, infatti, interessato da un complessivo ammodernamento di opere pubbliche che miglioreranno notevolmente la qualità della vita ai cittadini. Sono in fase di completamento i lavori ai sotto servizi per l’ammodernamento delle varie reti. Lavori che hanno richiesto anche il rifacimento parziale e totale di molti tratti stradali già interessati dalla messa in sicurezza.

Giorni d’intenso lavoro

Giorni intensi di lavori prima di una breve pausa estiva. Viale 8 Marzo, I traversa E. Berlinguer, I trasversa Vittorio Veneto, I tratto di Unità d’Italia e il completamento della prima fase di via Pendino saranno in queste ore oggetto di risistemazione e biutmazione del tratto stradale.









Iaquinandi: “Grandi sforzi”

“Sono lavori pubblici essenziali ma che migliorano la qualità della vita. Stiamo profondendo grandi sforzi cercando di ridurre al minimo il disagio alla mobilità e ai cittadini per la realizzazione di queste opere primarie e fondamentali. Con l’efficientamento della rete della pubblica illuminazione verrà’ migliorata notevolmente la sicurezza e la visibilità della città grazie anche a un innovativo impianto di luci a led che andranno a sostituire tutti i vecchi punti luce sul territorio” dice il vice sindaco e assessore delegato Marco Iaquinandi.