Caserta. Ponte di Ferragosto con i Summer Concert

I giorni 13, 14 e 16 agosto appuntamenti alla Castelluccia della Reggia di Caserta e in luoghi sacri a Casanova di Carinola e Vairano. Concerti di una notte di mezza estate il 14 agosto tra i vicoli del borgo di Casertavecchia.

Ferragosto in musica

Summer Concert torna per il lungo ponte ferragostano con un variegato programma di appuntamenti musicali in Terra di Lavoro. Dalla alla Reggia di Caserta, a luoghi sacri di Casanova di Carinola e Vairano, ma anche con 14 Concerti itineranti tra i vicoli del borgo di Casertavecchia, per la vigilia di Ferragosto. E in parallelo gli appuntamenti del Festival Organistico.

Programma del 13

Si parte sabato13 agosto ore 20,30 dal Convento di S. Francesco di Casanova di Carinola, quando Les Brasseurs Quintet, per il ciclo “Pocket Orchestra/Ottoni all’Opera!” eseguirà musiche di Dukas, Verdi e Rossini. Il quintetto si è costituito nel 2019 dall’incontro di cinque talentuosi giovani musicisti italiani: Dario Tarozzo, Francesco Ulivi, Gabriele Ricci, Antonio Mascherpa e Salvatore Continenza. Ha tenuto numerosi concerti con repertori che spaziano dal Barocco al Novecento. I componenti del Quintetto svolgono anche attività presso importanti orchestre italiane.

Programma del 14

Domenica 14 agosto ore 11,30 ancora il quintetto LesBrasseurs sarà protagonista di un concerto-matinée alla Castelluccia nel Parco Reale della Reggia di Caserta. Per il ciclo Musica & Green / Paesaggi Sonori gli artisti proporranno cartoline sonore di Francia, Italia e America con musiche di Rossini, Verdi, Dukas, Gershwin e Traditional Jazz.

Programma del 16

Il 16 agosto ore 20,30 si torna a Casanova di Carinola, nella cornice del Convento di San Francesco. Per il ciclo Etno e Colto, Carlo Liucci al flauto e Restituta Rando alla chitarra eseguiranno musiche di Carulli, von Paradis, Fauré e De Falla.Il duo è stato selezionato nell’ambito di Summer Concert Young.

Concerti di una notte di mezza estate

Concerti di una notte di mezza estate invece al borgo di Casertavecchia domenica 14 agosto dalle ore 19 alle 24, in occasione della vigilia di Ferragosto. Un evento con concerti itineranti per una notte di musica tra i vicoli del borgo di Caserta Vecchia. In totale 14 concerti che si svolgeranno in 6 tra i luoghi più suggestivi di dell’antica frazione: la Chiesa dell’Annunziata, la Cattedrale, i Giardini del Duomo, il cortile del b&b Conte Spencer, il cortile di Casa Giaquinto, il giardino del b&b Borgo Contessa Jolanda.

Festival Organistico

Parallelamente a Summer Concert, infine, continuano anche gli appuntamenti del Festival Organistico. Sabato 13 agosto (alle ore 20.00) a Vairano, presso la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano, Ennio Cominetti all’organo eseguirà brani di Franck, Petrali, Bossi e Fletcher.

I contributi e le collaborazioni

La Rassegna è realizzata con il contributo del MIC – Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Campania ai sensi del DM 27 Luglio 2017 e della ex LR 6/2007, fa parte del network culturale nazionale e regionale di Aiam e Mede si avvale della collaborazione della Direzione Regionale Musei Campania, dei Comuni Piedimonte Matese eCarinola e di vari organismi culturali: l’Associazione Sidicina Amici del Museo di Teano, il Club per l’Unesco di Caserta, la Pro loco di Carinola, l’Associazione Amici di S. Francesco e Musicalia di Aversa.

Prenotazioni

L’ingresso ai concerti è con prenotazione con esclusione di quelli nelle chiese. Ci si può prenotare inviando una e-mail a info@autunnomusicale.com. Si riceverà una e-mail di risposta contenente il link per effettuare la prenotazione.