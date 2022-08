Maltempo. A Sarno destano preoccupazione zone pedemontane

Sarno. Desta preoccupazioni lo stato di vicolo San Sebastiano, a Sarno. Il versante collinare, infatti, mostra delle evidenti instabilità, con la presenza di massi che potrebbero rappresentare un pericolo anche per le strade adiacenti, vista soprattutto l’ingente mole di nubifragi che in questi giorni si sta abbattendo sull’intero Agro.

La denuncia di Giovanni Montoro

A denunciare la pericolosità della situazione, è stato il consigliere comunale d’opposizione, Giovanni Montoro, il quale ha ricordato che, il comune di Sarno, ricade proprio in una zona ad alto rischio idrogeologico.

Ma non è tutto, poiché Montoro ha ricordato che già nel 2020 i massi ed il fango provenienti dalla stessa zona che il consigliere ha attenzionato oggi, si sono riversati in strada, raggiungendo persino la vicina via Nunziante.

La preoccupazione dei residenti

La situazione però, non desta preoccupazione solamente per il consigliere, che già si è attivato portando a conoscenza del primo cittadino, Giuseppe Canfora e degli assessori ai lavori pubblici ed alla Protezione Civile, lo stato dell’arte della zona. Anche i cittadini che risiedono in vicolo San Sebastiano e nelle zone limitrofe, infatti, manifestano la loro angoscia, chiedendo a chi di competenza di innalzare il livello di sicurezza del centro abitato e della pubblica incolumità.

Carmela Landino