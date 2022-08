Pompei. Tariffa taxi a 3 euro per tutto il territorio comunale

L’annuncio del sindaco

“E’ emersa la necessità di intervenire in maniera urgente e chiara in merito alla fissazione di una tariffa taxi predeterminata sull’intero territorio comunale” – ha annunciato il Sindaco di Pompei. Necessità che deriva dall’esigenza di tutelare i turisti in visita alla città di Pompei.

I villeggianti arrivano prevalentemente presso la stazione della Ferrovia dello Stato, dove stazionano i taxi che accompagnano i turisti all’ingresso del Parco Archeologico (ce ne sono complessivamente 3 il più vicino dei quali dista settecento metri dalla Stazione).

Caos tariffe

Le tariffe che vengono in questi casi praticate sono le più varie e i visitatori degli Scavi cadono in balia alla confusione tariffaria. Lo scopo dell’intervento regolamentatore del servizio dei trasporti decretato dal primo cittadino, che appartiene al ceto degli albergatori locali, ha la doppia finalità di tutelare i turisti e nello stesso tempo beneficiare i cittadini residenti che da ora in poi potranno usufruire di una tariffa prefissata per tutto il territorio comunale.

Necessità di regolamentare

Secondo molti l’iniziativa del sindaco di Pompei ha voluto restituire dignità d’immagine all’attività commerciale e turistica locale che tante volte rischia di essere pregiudicata per l’atteggiamento truffaldino di pochi.

Il caso finito sui social

E’ il caso di un cartello affisso recentemente in un bar di fronte agli scavi di Pompe che imponeva il pagamento di cinquanta centesimi in più a chi pagava la consumazione al di sotto di 5 euro con il Pos. Quel cartello è stato fotografato da un turista di Bologna che lo ha postato sui social. La vicenda è diventata il tormentone estivo del 2022.