Sarno. Annunziata ritorno in politica a difesa del territorio (video)

Sarno. Annunziata ritorno in politica a difesa del territorio

A Sarno Forza Italia può contare nuovamente su Franco Annunziata. Dopo un’assenza dalla politica durata qualche anno, Annunziata è infatti tornato in campo da tesserato del partito fondato da Silvio Berlusconi, Forza Italia e conferma che “l’addio dell’onorevole Carfagna ha dettato una interessante riorganizzazione all’interno del gruppo politico”.

Occhio alla questione ospedale

Franco Annunziata, nonostante non calcasse scene politiche, è rimasto sempre vigile sul territorio sarnese, interessandosi dunque anche dell’annosa questione che attanaglia il “Martiri del Villa Malta”. Proprio in tale senso, Annunziata sottolinea l’urgenza con cui, non solo l’Amministrazione cittadina, dovrebbe fornire risposte serie e concrete sul futuro della struttura sanitaria.

Il servizio è di Carmela Landino