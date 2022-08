U.S. Angri 1927. 5-0 al Pomigliano in allenamento allo stadio Novi.

Allenamento conclusivo con 5 reti

L’Angri ha concluso le tre settimane di preparazione atletica con l’allenamento congiunto con il Pomigliano svolto quest’oggi allo Stadio Novi. Mister Floro Flores ha provato due diverse formazioni nel corso dei 90 minuti. Il cavallino rampante ha concluso l’allenamento con 5 reti all’attivo distribuite tra il primo ed il secondo tempo.

Nella prima frazione di gioco il tecnico grigiorosso ha schierato Esposito in porta, difesa a 4 con Padovano, Pagano, Sall e Palladino, a centrocampo Samb, Maranzino e Fiore ed in attacco il trio Varsi, Strianese e Cassata.

La cronaca

L’Angri comincia la gara tenendo sempre il pallino del gioco. Dopo diversi tentativi, il punteggio si sblocca grazie ad un calcio di rigore realizzato da Alfredo Varsi al 21′. Dopo il vantaggio grigiorosso, gli spazi si moltiplicano e la squadra di Floro Flores comincia a sciorinare ottimo calcio. Al 26′ Varsi serve Cassata con un rasoterra in verticale, il laterale accetta l’invito si presenta innanzi alla porta e realizza il 2-0. Al termine del primo tempo c’è anche gloria per Fiore, centrocampista in prova. Il giocatore raccoglie una palla vagante al limite dell’area e senza pensarci due volte calcia in rete trovando il gol del 3-0.

Nella ripresa, l’Angri cambia ben nove undicesimi. A disputare il secondo tempo, infatti, sono Esposito, Ricco, Manzo, Sall, Liguoro, centrocampo composto da Leone, Fabiano e Visconti e attacco con Celiento, Barone e Giordano. Al 75′, dopo diversi tentativi, Barone viene pescato in profondità e realizza il gol del 4-0. Nel corso del secondo tempo, Floro Flores richiama in panchina Sall e Giordano per schierare Pagano e Varsi. Proprio il furetto doriano, al 91′, mette un cross in area che raggiunge la testa di Visconti che fissa il punteggio sul 5-0. Da evidenziare anche l’ingresso in campo di Aniello Vitiello che sta continuando il lavoro di recupero.

Il tabellino

Angri-Pomigliano 5-0

Marcatori: 21′ rig, Varsi (A), 26′ Cassata (A), 42′ Fiore (A), 75′ Barone (A), 91′ Visconti (A)

ANGRI (Primo tempo): Esposito, Padovano, Pagano, Sall, Palladino, Fiore, Maranzino, Samb, Cassata, Strianese, Varsi

ANGRI (Secondo tempo ): Esposito(80′ Martoriello), Riccio, Manzo, Sall(80′ Pagano), Liguoro, Leone, Visconti, Fabiano(80′ Vitiello), Celiento, Barone, Giordano(80′ Varsi)

POMIGLIANO: Pagnano, Di Maio Marotta Cavaliere, Granata Rega, Scogliamiglio( 46′ Barbarisi), Liberti, Vitelli( 46′ Griffone), Siciliano, Moccia

Fonte usangri1927.it