Acerra roghi tossici. Vescovo ammonisce: si metta fine allo scempio.

"Cosa si vorrà fare per prevenire a monte tale disastro? Nelle nostre terre brucia di tutto"

Il Vescovo di Acerra, Monsignor Antonio Di Donna, in occasione della Festa di Maria Assunta, durante l’omelia, ha lanciato il suo monito.

Il monito del Vescovo Di Donna

“Indubbiamente, è cresciuta in questi anni la sensibilità delle Istituzioni, delle associazioni e della gente comune. Segno evidente di ciò sono le varie azioni che i governi dei territori si sforzano di mettere in atto, e gli accordi di natura preventiva tra le diverse Istituzioni e i movimenti impegnati sul tema”.

I dubbi angoscianti

“Certo, però – prosegue il Vescovo – rimane la domanda di fondo: cosa si è fatto e cosa si vorrà fare per prevenire a monte tale disastro, visto che a differenza delle altre parti d’Italia, nelle nostre terre brucia di tutto, plastica, gomme, elettrodomestici, pneumatici, vernici, eternit, intere discariche di rifiuti abbandonati ed abusivi provenienti dal mercato nero e non smaltiti regolarmente? E poi ritorna il dubbio angosciante che ogni volta si fa largo nel cuore e nella mente di tutti noi, nonostante i tanti buoni propositi e gli imperterriti, anche nelle più importanti Istituzioni, negazionisti, siamo proprio certi che nelle nostre campagne e nelle nostre terre non vengano più sversati rifiuti tossici, magari provenienti anche da qualche industria del Nord? E’ giunto il momento di dire basta e porre fine a questo scempio!”.

“Acerra ha già dato”

Il Vescovo, ha poi fatto anche riferimento alla quarta linea dell’inceneritore. C’è l’impressione, ha detto, “che alcuni territori, Acerra e dintorni, rimangano pattumiere mentre altri vengono riqualificati. Forse Acerra si deve sacrificare per tutta la regione? Acerra ha già dato, il territorio è saturo, serve una moratoria per blindare il territorio”.