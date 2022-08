Angri. Comune: via libera alle assunzioni del personale (video)

Angri. Svolta per lo sblocco delle assunzioni in pianta organica con l’approvazione in giunta comunale del piano triennale del fabbisogno

Angri. Comune: via libera alle assunzioni del personale

Le ultime assunzioni risalgono a circa 15 anni fa. La svolta per lo sblocco delle assunzioni in pianta organica con l’approvazione in giunta comunale del piano triennale di fabbisogno di personale per gli anni 22 – 24. Un risultato importante determinante per la riorganizzazione della macchina amministrativa dell’ente che registra da anni un organico decimato da trasferimenti e dai pensionamenti. Determinate l’apporto dell’Assessore al Personale Bonaventura Manzo, dei Dirigenti e dell’Ufficio Personale.

I criteri di reclutamento

Per ottimizzare la spesa pubblica, le assunzioni saranno effettuate tenendo conto di alcuni fondamentali criteri che lo stesso assessore delegato Manzo illustra.

Il servizio è di Aldo Severino