Nocera Inferiore. Stazione ferroviaria: accesso pericoloso

Degrado lungo i binari della stazione capoluogo dell’agro. Lo scalo ferroviario di Piazza Trieste e Trento è ritenuto uno spazio insicuro frequentato da malintenzionati e mendicanti pronti a chiedere l’obolo ai viaggiatori in transito nella stazione.

Assenza di controlli

Una situazione che si registra in ogni momento del giorno, complice anche l’assenza di controlli, che incentiva i soggetti malintenzionati ad agire indisturbati e con molestia nei confronti dei passeggeri. A nulla sembra servire la presenza dell’impianto di video sorveglianza. L’assenza dello storico drappello della Polizia Ferroviaria rendeva era da deterrente per questi fenomeni di accattonaggio anche molesti che rendono il luogo un vero percolo per la sicurezza anche esterna alla stessa stazione. Il fatto è stato segnalato dal quotidiano online “RTAlive”.