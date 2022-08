Piazzano transenne abusive a un garage. Proprietario le sposta e viene malmenato.

L’episodio di violenza si è verificato ai danni di un imprenditore che trova delle transenne piazzate davanti al suo garage, in pieno Centro Storico in piazza Cardinale Sisto Riario Sforza, a pochi passi da via dei Tribunali, a Napoli.

L’aggressione brutale

L’uomo vuole accedere al garage per uscire con l’autovettura, ma trova l’ingresso ostruito da transenne posizionate, pare, senza alcuna autorizzazione, dai gestori di un’osteria. Questi disporrebbero a loro piacimento dello spazio antistante il garage. Alla richiesta di spostare quelle barriere, riceve in risposta una brutale aggerssione da parte di tre forzuti.

La prognosi

La situazione sarebbe potuta degenerare se non vi fosse stato l’intervento di alcuni passanti. L’uomo, che ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, è stato poi affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale Pellegrini. La vittima si è ritrovata con un timpano perforato, la perdita dell’udito all’orecchio destro e una prognosi di 30 giorni. Tutto questo per il sol fatto di aver rivendicato un proprio diritto.

Il duro sfogo della vittima

“Provo un profondo sgomento, andrò via da Napoli, le istituzioni sono assenti. Da tempo denuncio le prepotenze che subiamo in Centro. Appena superata via Duomo, in via dei Tribunali, è il Far West. Scippi, aggressioni e prepotenze sono la normalità nell’indifferenza generale, a nessuno interessa ripulire questa città”.

L’amara riflessione di Borrelli

Ha raccogliere la testimonianza della vittima è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Se la gente perbene è costretta ad andare via se non vuole sottostare alle leggi dei delinquenti è una sconfitta enorme, di cui qualcuno deve farsi carico. Il Centro Storico è imbevuto di criminalità che quotidianamente marca il territorio. Ciò porterà alla desertificazione e trionferà il male. La Città è sempre più nelle mani dei delinquenti, i mancati interventi equivalgono a complicità. Non c’è tempo da perdere”.