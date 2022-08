Sarno Ospedale. Carpentieri: “Il vergognoso silenzio di De Luca”

Decimazione del personale e rischio di chiusura per l’Ospedale di Sarno. La vicenda ormai ha assunto una chiara connotazione politica che potrebbe incidere anche in vista del voto delle politiche di settembre. Proprio sul caso Sarno interviene il consigliere regionale di Fratelli D’Italia, Nunzio Carpentieri, che chiede chiarezza sulla “melina istituzionale” che si è generata anche a seguito della seduta Commissione Regionale Sanità che ha visto la presenza delle parti interessate.

Assenze di peso in commissione

“Dopo settimane dalla richiesta dei Sindaci, finalmente martedì scorso si è tenuta la seduta della Commissione regionale sanità dedicata alla drammatica situazione dell’ospedale “Martiri di Villa Malta” di Sarno. Ho letto messaggi rassicuranti da parte del Presidente Alaia e dello stesso Sindaco Canfora. Messaggi che sinceramente trovo incomprensibili. La Regione è totalmente disinteressata al tema. Lo dimostrano le assenze in Commissione del Presidente Vincenzo De Luca – che, voglio ricordarlo, ha tenuto per sé la delega alla sanità – e del Direttore generale dell’ASL Salerno” scrive in una nota Carpentieri.









Il silenzio di De Luca

“Insomma, al momento non c’è ancora niente di concreto. Ed è francamente sconcertante il silenzio di De Luca su questa vicenda. Un silenzio che accomuna anche altri vertici istituzionali, come il Presidente della Provincia di Salerno Strianese, anche lui totalmente schiacciato sulla posizione del Governatore.La salute dei cittadini non può essere ostaggio delle appartenenze politiche. O almeno non lo sarà per me” conclude Carpentieri.