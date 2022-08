Agropoli. Turista 16enne pestato e rapinato da baby gang

Notte da incubo per un 16enne, in vacanza insieme alla sua famiglia nel comune della Costiera cilentana.

La dinamica

L’episodio di violenza si sarebbe verificato mentre il ragazzo, in compagnia di un amico, nella notte tra mercoledì e giovedì, passeggiava sul porto. I giovani si accorgono di essere seguiti e improvvisamente si ritrovano accerchiati da una banda di ragazzini, forse coetanei, che incominciano a sferrare calci, pugni e spintoni.

Il pestaggio

Le due vittime, terrorizzate, cercano di sottrarsi alla furia dei bulli, ma sopraggiungono altri giovani in motorino che continuano il pestaggio anche utilizzando i loro caschi. Il ragazzino è stato derubato anche della catenina d’oro che aveva indosso. Pare che il tutto sia avvenuto vicino ad un chiosco, sotto gli occhi dei presenti che non avrebbero fatto nulla per aiutare il minore, condotto insieme all’amico al pronto soccorso. Successivamente è stata formalizzata una denuncia presso la stazione dei carabinieri. Gli inquirenti cercano ora di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Lo sfogo della madre

Sgomento e dolore per la mamma del 16enne che racconta come, nonostante i molti passanti, nessuno abbia visto, nessuno sia intervenuto. Con rammarico ha dichiarato di non sentirsi sicura, di voler andare via dalla cittadina.