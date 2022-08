Angri. Trasporto scolastico, ecco il capitolato di appalto

Avvio dell’anno scolastico. È stato rivisito ed espletato l’appalto per il servizio di trasporto scolastico alunni per le scuole dell’obbligo del territorio comunale. Il servizio collegherà le zone periferiche a valle e a monte della città con gli istituti scolastici di competenza fino al mese di giugno 2023, seguendo il calendario scolastico ministeriale, e comunque fino a conclusione dell’anno scolastico.

Vincoli di sicurezza

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva d’imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.









I costi di gestione

I prezzi per singola corsa, andata e ritorno, comprensiva di ogni onere sono di € 117,00 Iva esclusa. Il valore dell’appalto è stimato in 162.240,00 euro circa, IVA 10% inclusa, per ogni singolo anno scolastico, fermo restando che il pagamento sarà calcolato sui giorni di effettiva fornitura del servizio. Un contratto di appalto è definito “a misura”, a norma di legge, dall’Unità Operativa Complessa “Promozione, Servizi Sociali, Scolastici” che nel capitolato dettaglia modalità e percorsi che l’impresa aggiudicataria del bando poi dovrà effettuare, durante tutto il periodo di attività contrattuale.

Aldo Severino