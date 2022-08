Comea, componenti meccaniche per l’automotive

Comea propone soluzioni per componenti meccaniche del settore automotive. Azienda di Molfetta (Bari), dal 1991 è sul mercato della meccanica di precisione per la progettazione e realizzazione di pezzi ed attrezzature meccaniche impiegate anche in campo aeronautico, difesa e biomedicale.

Reparti altamente specializzati con macchinari tecnologicamente evoluti che garantiscono un prodotto finito di altissima qualità: affidabile e dal design innovativo.

L’elevata professionalità e la detenzione dei migliori e più diffusi software di progettazione e modellazione 3D, quali Catia V5 e Siemens NX, assicurano la messa in opera di un’ampia gamma di componenti meccaniche. In tal modo vi è maggiore velocità di progettazione, ma anche l’opportunità di modellare qualsiasi prodotto e di mantenere la componente in condizioni reali durante tutte le fasi di lavoro.

Si procede step-to-step, per tenere aggiornato il cliente in ogni fase di lavorazione e fornire, allo stesso tempo, soluzioni che soddisfino a pieno tutte le richieste. È costante il monitoraggio del flusso di produzione per assicurare un ciclo virtuoso. La Sala Metrologica presiede tutte le attività di controllo sia per i test strumentali che per quelli di carattere visivo e documentale, i quali consentono di avere contezza di una certificazione dimensionale del pezzo. I controlli vengono eseguiti in un’area dedicata ed a temperatura costante.

Un know-how che ha permesso all’impresa di entrare a far parte di prestigiosi programmi e di poter collaborare con importanti player per la progettazione di singoli componenti o interi sistemi meccanici.