Ferragosto: dalle origini romane alla festività della Chiesa Cattolica

L’etimologia

Una delle feste più attese dell’estate è arrivata; ogni anno viene accolta con scampagnate, vacanze e relax. Ma perchè si festeggia il Ferragosto? L’intimo significato della parola ha un’origine lontana: deriva dalla contrazione dei termini latini Feriae Augusti, (riposo di Augusto), o meglio feriae augustales, una festività che si celebrava nell’antica Roma in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, da cui prende il nome il mese di agosto.

Le origini nella storia dell’Antica Roma

L’antico Feriae Augusti era un periodo di riposo e di festeggiamenti, istituito dall’imperatore stesso nel 18 a.C., e traeva origine dalla tradizione dei Consualia, feste che celebravano la fine dei lavori agricoli, dedicate a Conso, il dio romano della terra e della fertilità. Durante i festeggiamenti in tutto l’Impero si organizzavano corse di cavalli e altri animali da tiro. Inoltre, era il momento dell’anno in cui i contadini porgevano i loro auguri ai proprietari terrieri in segno di buon auspicio per i raccolti successivi. Il riposo di Augusto cadeva precisamente il 1 di agosto ma i giorni di riposo si estendevano per buona parte del mese.

Da festa pagana a festa cattolica.

La festa del 15 agosto fu istituita più tardi, quando Ferragosto venne assimilato dalla Chiesa Cattolica attorno al VII secolo che istituì la festa dell’Assunzione di Maria, il dogma fu proclamato da Papa Pio XII il 1° novembre 1950. Con Assunzione di Maria in Cielo la Chiesa cattolica riconosce, appunto, il momento in cui Maria fu accolta in cielo. Secondo il Vaticano tale ascensione avvenne proprio il 15 agosto ed è questa la ragione dello “spostamento” di quattordici giorni della data ufficiale del Ferragosto. Per la Chiesa cattolica Ferragosto è una festa di precetto, i fedeli sono chiamati a partecipare alla Messa e ad astenersi dalle attività lavorative. Nel mondo il 15 di agosto è dunque festivo dove viene celebrata la festa chiamata dell’Assunta.

Buon Ferragosto ai nostri lettori

A tutti i lettori: a chi è al mare, in montagna o in città, a chi comunque deve lavorare, a chi festeggia in famiglia o con gli amici dinanzi a un banchetto luculliano o a un pranzo frugale, la redazione di Agro24 augura di trascorrere in spensieratezza la festività del Ferragosto.