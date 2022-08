Foce di Sarno al buio, il malcontento dei cittadini

Sarno. Domenica sera al buio a Foce di Sarno, dove le persone che passeggiavano per strada si sono fatte luce con i propri cellulari, a causa del malfunzionamento del sistema di pubblica illuminazione.

Foce è una realtà molto frequentata, non solo per il Parco “Cinque Sensi”, attrazione per grandi e piccini, ma anche per i numerosi spazi verdi che offre il piccolo centro, per la presenza del fiume e, soprattutto, per il refrigerio di cui si può godere in queste torride sere d’estate.

Tra i cittadini, non sono affatto mancate le critiche e, tra i commenti affidati ai social, c’è qualcuno che ha svelato il motivo del black out: un intervento manutentivo, proprio nella serata del 14 agosto, quando il centro era interessato in una piccola celebrazione ferragostana.

Carmela Landino