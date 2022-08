Napoli. Tre auto del 118 bruciate: incendio doloso?

L’incendio alle prime ore del giorno in via delle Industrie. I vigili rinvengono materiale infiammabile. Non ci sono feriti.

Il bersaglio: auto del 118

All’alba di oggi si è sviluppato un incendio in via delle Industrie, periferia orientale di Napoli. Secondo i rilievi effettati, il rogo avrebbe interessato tre auto in dotazione dei soccorritori del 118, la polizia intervenuta immediatamente, non scarterebbe alcuna pista ma la dinamica farebbe propendere per la matrice dolosa. Infatti i vigili del fuoco accorsi sul luogo, hanno rinvenuto materiale dato alle fiamme. Fortunatamente non vi sono persone coinvolte.

Rogo doloso?

Se le prime indiscrezioni verranno confermate, agli inquirenti spetterà il compito di scoprire le motivazioni di questo atto criminale. Si indaga a ritroso sugli interventi effettuati dai proprietari delle auto, e sulla possibilità che gli stessi siano stati oggetto di atti intimidatori.