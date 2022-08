Scafati. La storia dei residenti in via Nuova San Marzano: “Gli allagamenti ci uccidono”

A Scafati esiste una comunità che rischia di morire negli scarichi abusivi degli industriali e che chiede a gran voce l’intervento delle istituzioni. I residenti di via Nuova San Marzano si sentono piccoli contro la violenza ecologica che ogni anno ricomincia in occasione del picco di produzione delle aziende conserviere che insistono nell’area, ma continueranno a lottare per le loro case, in onore delle proprie famiglie. Le immagini degli ultimi giorni della strada ai confini con i comuni di Poggiomarino e San Marzano sono tornate al centro del dibattito pubblico per gli importanti allagamenti nati in occasione dei primi temporali estivi. Ciò che però più colpisce e addolora non è il problema in sé, ma ciò da cui nasce e lo caratterizza. E’ possibile vedere infatti nelle immagini immondizia galleggiante varia, addirittura un frigorifero, ma soprattutto una colorazione marrone-rossastra risalire dai tombini, evidente prova della presenza nei canali di materiale solido, in particolare di fanghi di provenienza manifatturiera, legata al lavaggio di pomodori o verdure in generale. Immagini forti, eccezionali, che rappresentano però una mortale abitudine per i residenti della zona, che chiedono da anni soluzioni al problema, mai ancora arrivati.

“Sono 30 anni che la mia famiglia combatte contro gli allagamenti dovuti in estate agli sversamenti abusivi e in estate dalle forti e continue piogge. Mio padre è morto per un batterio mai riconosciuto mentre mia madre è morta per un tumore dopo esser stata per decenni a contatto con l’acqua nera che entrava in occasione degli allagamenti fino a dentro casa” racconta Elisabetta Oliva, una delle residenti della strada, che spiega con estrema franchezza la violenza a cui sono sottoposti quotidianamente “Le aziende in questa zona ci uccidono senza farsi scrupoli. Abbiamo denunciato la chiusura di tombini, abbiamo con foto e video documentato la fuoriuscita dai canali di liquami in occasione delle piogge ma anche a sotto il sole a 40°. Per quest’anno siamo solo all’inizio, il picco ci sarà dal 15 di Agosto, e a noi non rimane la desolazione. Ma continueremo a combattere, a livello legale e non solo”. La casa della famiglia Oliva è proprio a ridosso delle aziende “Abbiamo dovuto costruire un muretto per non far entrare a casa di tutto, ma poco conta, i liquidi entrano e rovinano le pareti, il pavimento, la nostra salute”. Le malattie oncologiche nell’area sono molto diffuse, e secondo i residenti il motivo è semplice: le aziende non rispettano la vita dei proprio vicini. “Di notte sentiamo male odori continui, levandoci anche la possibilità di poter dormire. Sono stati fatti tanti lavori ma nulla potrà funzionare contro gli sversamenti se non controlli e vere sanzioni. In questo senso anche la politica e le forze dell’ordine ci hanno deluso o ridicolizzato, facendo rimanere una comunità sempre più sola” sono invece le parole di un’altra residente dell’area, Gina Faiella, che vive come tutti nell’area la situazione di estrema difficoltà quotidiana:” Ho avuto la sfortuna di prendere il Covid che sul lungo periodo mi ha debilitata. Quando l’aria si fa pesante e si sentono gli scarichi abusivi per me è difficilissimo respirare oppure fare cose che per me apparivano normali. Non posso negare di essere triste davanti tutto ciò, soprattutto quando dentro casa dobbiamo sempre levare la solita melma”. Gli abitanti dell’area però non rimarranno proni alle cattiverie subite, e sono pronti quanto prima ad agire “Siamo in contatto con la nostra difesa legale per capire come meglio muoverci, al momento non escludiamo niente, vogliamo solo che la nostra voce venga ascoltata, non si può vivere così”.

Mentre i cittadini letteralmente impazziscono davanti ad un tale abominio, la politica prova a rispondere alle testimonianze che arrivano, cercando di mantenere un atteggiamento “super partes”:” I nostri uffici tecnici sono sempre a disposizione per quanto di loro competenza. Il problema trova però sfogo a livello regionale, con diverse iniziative che non sono state messe in campo” sono le parole di Daniela Ugliano, assessore all’ambiente del comune di Scafati, che ripercorre le dichiarazioni delle ultime ore del sindaco Cristoforo Salvati:” Dalla Regione ci erano state promessi l’anno scorso risparmi per i privati sullo smaltimento dei rifiuti industriali e un tecnico di nomina pubblica per il controllo dei depuratori all’interno delle fabbriche. Non si è visto però nulla. Così diventa ancora più difficile”.