US Angri. Conclusa la terza settimana di preparazione, il punto della situazione

Completata l’esperienza di Campitello Matese, l’Us Angri continua la sua preparazione precampionato nella propria casa, lo stadio comunale Pasquale Novi.

Una settimana importante

E’ stata una settimana importante per il gruppo squadra agli ordini di mister Antonio Floro Flores, che ha terminato il periodo di preparazione atletica lo scorso venerdì attraverso un allenamento congiunto con il Pomigliano, compagine che milita nell’Eccellenza campana.

Il ritorno ad Angri

Un ritorno importante ad Angri nelle proprie mura di casa dopo la difficile stagione vissuta l’anno scorso, dove è arrivata la promozione in serie D ma con il team del presidente Armando Lanzione costretta ad allenarsi a San Giuseppe Vesuviano. Gli allenamenti al Novi sono stati momento importante per riprendere il lavoro lasciato in sospeso in ritiro, con i primi allenamenti che hanno ripreso sia il lavoro difensivo che la filosofia di possesso palla di mister Floro Flores, che più volte ha sottolineato come voglia una squadra che sappia giocare palla a terra e regalare spettacolo ai propri tifosi, tenendo sempre bene a mente il risultato.

Il rientro di Maranzino

Gaetano Maranzino è rientrato a lavoro con il gruppo, così come il centrocampista Aniello Vitiello che in occasione della partitella contro il Pomigliano è tornato a calcare un campo “competitivo”. La settimana si è infatti conclusa con l’allenamento congiunto insieme alla squadra della provincia napoletana, storica piazza calcistica e proveniente da diversi campionati di Eccellenza.

Una sgambata con 5 reti

La sgambata si è conclusa poi in una partitella spumeggiante, conclusa con il risultato a favore dei grigiorossi sul risultato di 5-0. Spettacolo e difesa, per l’appunto. Una prova che conferma le buone sensazioni maturate in occasione dell’amichevole contro l’Acireale e conclusa sul 3-3, con una buona rotazione di tutta la rosa tra primo e secondo tempo che ha dato la possibilità a Floro Flores di studiare anche possibili sviluppi tattici durante la partita. Il match inizia con lo strapotere tecnico dei grigiorossi, che passano in vantaggio dopo 21 minuti su rigore realizzato da bomber Alfredo Varsi, 20 gol nella cavalcata promozione dell’anno scorso, per poi dilagare nel primo tempo con le reti di Cassata e Fiore che fissano il risultato sul 3-0. Il secondo tempo ha visto da entrambi le parti una rivoluzione delle formazioni in campo, senza però che cambi il succo dello spartito della partita. L’Angri riesce infatti a gestire il pallone con semplicità e ad affondare senza problemi, con il match che si chiude 5-0 con le ulteriori reti di Barone al 75esimo e Visconti nei minuti di recupero.