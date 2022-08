Battipaglia. Incidente stradale per una coppia 25enne di Pagani

Incidente in moto per due giovani paganesi. Nell'impatto coinvolti più mezzi. I feriti trasportati in diverse strutture ospedaliere.

L’impatto

Grande paura nella serata di ieri a Battipaglia dove si è verificato un incidente sulla litoranea in località Spineta. Ad essere coinvolti, secondo una prima ricostruzione, anche una coppia di 25enni di Pagani. I giovani in sella alla loro moto, nei pressi del lido “Baia dei Delfini” si sarebbero scontrati con un’autovettura. Forse nell’impatto coinvolta anche una seconda moto come riportato da RTALive.

I soccorsi

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto i carabinieri, per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Immediato l’intervento del 118, con quattro ambulanze giunte sul luogo del sinistro: Croce Bianca, Croce Verde, Humanitas e Vopi.

I feriti sono stati trasportati in diverse strutture ospedaliere. Al Ruggi il conducente della moto, la passeggera di Pagani al Santa Maria della Speranza a Battipaglia in condizioni più preoccupanti. Altri due o tre feriti, invece, sono stati assistititi dalle ambulanza e portati al pronto soccorso. Pare che nessuno sia in pericolo di vita.