Campania. Cratere del Vesuvio e siti archeologici imprescindibili per il turismo.

Ferragosto: numeri da record

Il turismo campano registra numeri importanti. Nel weekend di Ferragosto, nei giorni 13, 14 e 15 agosto, sono stati complessivamente 7.908 i visitatori che da quota mille sono saliti fin sulla vetta, mentre i turisti in visita al Parco Archeologico di Pompei sono ammontati a 40.078 e quelli ad Ercolano 5.591

La dichiarazione di Casillo

”I dati di questi giorni confermano il Parco Nazionale del Vesuvio meta imprescindibile per chi sceglie la nostra regione per trascorrere le proprie vacanze”. Ha dichiarato Agostino Casillo, commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, sottolineando che grazie al sistema di ingressi controllati e contingentati, viene consentita una fruizione ordinata e rispettosa di un sito in una zona di massima tutela del Parco, mantenendo lo stesso numeri di visite da grande attrattore.

Le attrattive

L’area vesuviana non presenta solo il Cratere ma bisogna considerare il Parco Nazionale nel suo insieme che ha fatto registrare presenze importanti su tutti i sentieri riqualificati, oltre al Museo del Parco Nazionale del Vesuvio di Boscoreale, ancora non sufficientemente pubblicizzato, lo stesso vale per i siti archeologici periferici. Numeri importanti sono stati registrati, oltre che al Vesuvio, nel Parco archeologico di Ercolano: nella giornata di Ferragosto – secondo i dati resi noti dal sito – i visitatori sono stati 1.774 (quelli di Pompei 13.059). Molte, anche questa mattina, le comitive di turisti notate fuori ai Parchi, per la maggior parte stranieri, in attesa di varcare i cancelli d’ingresso.