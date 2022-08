Castellammare di Stabia. Miracolo celeste per la comparsa della Madonna

Nel giorno della festa della Madonna dell’Assunta a Castellammare di Stabia si è gridato al miracolo. Nella serata di ieri, come riporta “Il Corrierino”, verso le ore 20,00 proprio durante l’attesa dell’arrivo della processione, via mare della statua della Madonna Assunta, sulla spiaggia antistante la villa comunale, sul lungomare, si sarebbe composta in cielo una nuvola che in pochi attimi ha preso, verosimilmente, proprio le sembianze della Madonna, generando tra i fedeli e la gente una forte emozione.

Un precedente

L’immagine, a quanto riporta l’online, sarebbe simile nella forma, a una analoga che si formò il 27 marzo di due anni quando papa Francesco impartì la benedizione Urbi et Orbi ai quattro angoli della terra contro la pandemia, e che allora fece il giro del mondo.

ReCro