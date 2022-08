Gragnano sotto choc. Muore 22enne per incidente a Eboli.

Un’altra giovane vita spezzata, quella di un 22enne di Gragnano. Si allunga così il tragico bollettino di morte che sta devastando le nostre comunità. Ad Eboli nel giorno di Ferragosto, dove poco prima un altro centauro aveva perso la vita, si verifica l’ennesimo incidente dal triste epilogo.

La vacanza

Una comitiva di ragazzi, secondo una prima ricostruzione, si trovava a Marina di Eboli per trascorrere un periodo di vacanza. I giovani avevano preso in affitto una casa e ieri in tarda mattinata, verso le 12.30, si stavano dirigendo in spiaggia.

L’incidente

Giovanni Alfano, 22enne di Gragnano, però al mare non è mai arrivato, perchè mentre era sulla litoranea in sella alla sua moto, gli è piombata addosso un’auto che, dalle prime ricostruzioni, pare avesse tentato una manovra azzardata. Purtroppo per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare. Gli operatori giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. La salma è stata sequestrata e trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per appurare le responsabilità dell’automobilista

Dolore e rabbia

Dolore e rabbia per quella che doveva essere una giornata di festa e che invece si è tramutata in una disgrazia, come molte altre che spesso sono frutto di una disattenzione, di imprudenza e negligenza.

Rispetto delle regole

Molto spesso si viaggia in strada senza rendersi conto che con le nostre azioni possiamo mettere a repentaglio non solo la nostra vita, ma anche quella di altri. Il rispetto delle regole stradali è fondamentale per evitare incidenti che a volte, troppo spesso, possono essere fatali.