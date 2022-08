Ischitella. Padre annega per salvare i figli. Disperso bimbo di 6 anni

Ennesima tragedia in mare. Padre muore, figlio disperso di 6 anni e un altro di 10 in gravi condizioni.

La tragedia si è consumata nelle acque antistanti la spiaggia libera di Ischitella, verso le 15 di oggi 16 agosto.

Papà muore: grave un figlio di 10 anni

Un uomo di origini africane si sarebbe tuffato dopo aver visto i figli in difficoltà a causa del mare agitato. Il papà per cause da accertare però è morto e a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo: quando i soccorritori lo hanno riportato a riva era già privo di vita. Uno dei figli, un bimbo di 10 anni è stato tratto in salvo e trasportato in codice rosso in ospedale.

Disperso il figlio di 6 anni

Si teme per la sorte del fratellino di 6 anni che, come riportato da MeridianoNews, è ancora disperso. La Guardia Costiera arrivata sul posto sta effettuando le ricerche.