Maltempo. Anva: “Gravi danni per operatori fieristi”

L’ANVA Confesercenti Regionale Campania ha aderito all’appello lanciato dai colleghi Fieristi colpiti dal forte nubifragio di questa notte che ha distrutto tutte le strutture a copertura delle postazioni (ombrelloni e gazebo) invitando gli operatori Campani ad aderire all’appello lanciato da Giuseppe Pinto, responsabile ANVA Fieristi e presidente del Comitato Fieristi Autonomi Campani, invitando tutti coloro che potranno a donare un ombrellone o gazebo ai colleghi colpiti.

“Dopo due anni di fermo, dichiara il Coordinatore Regionale ANVA Campania Aniello Pietrofesa, tra la tassazione del suolo aumentata in modo spropositato, le mancate fiere e feste istituzionali, ci si mette anche il brutto tempo non previsto ad arrecare ulteriori danni alle imprese ambulanti dei fieristi. C’è bisogno di intervento di sostegno per queste imprese che sono tradizione, luce, allegria in tante piazze delle Regione, e sopratutto lavoro e sacrifici per tante famiglie”