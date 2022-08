Minaccia la moglie con una pistola, arrestato

Ha dapprima insultato la moglie, poi, dopo averla picchiata le ha puntato contro una pistola ed infine è uscito da casa ma è stato è stato rintracciato poco dopo ed arrestato. E’ accaduto a Caivano, in provincia di Napoli.

Protagonista della vicenda un uomo di 40 anni che è stato bloccato dai carabinieri di Crispano lungo via Appia. Il 40enne quando si è reso conto di essere inseguito dai carabinieri ha buttato via l’arma utilizzata per terrorizzare la donna. I militari hanno recuperato la pistola.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi. Nella sua abitazione i militari trovato un piccolo arsenale: una beretta 92fs parabellum con matricola abrasa e 1 proiettile cal. 357 magnum. Poi una pistola a salve, una balestra, un’ascia, un pugnale con lama da 40 cm, una mazza da baseball e 3 carabine ad aria compressa. E ancora un fucile da sub completo di arpione e 2 piante di cannabis. (ANSA).