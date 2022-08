Pompei. Bartolo Longo precursore del dogma dell’Assunta

L’Assunta

Ieri, lunedì 15 agosto, giorno della festa dell’Assunta, i social del Santuario di Pompei hanno condiviso la straordinaria virtù di Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei, di porsi come “profeta e anticipatore”. La sua iniziativa si evince da “Il Rosario e la Nuova Pompei”, il periodico del Santuario edito nel mese di settembre del 1900 che trattava il riconoscimento del dogma dell’Assunta. In esso Longo affermava che Maria Santissima fu accolta in Cielo in anima e corpo.

Il dogma

Da quell’anno partì una vera e propria campagna di stampa per il riconoscimento ufficiale di questa verità di fede, che i devoti di Maria già affermavano a partire dal XII secolo. L’appello rivolto ai “vescovi dell’orbe cattolico” fu più volte ribadito e divulgato sui numeri successivi della pubblicazione del Santuario, fino a quando quella “scintilla” – come la definì lo stesso Longo – scatenò un incendio.

La proclamazione

Difatti alla campagna, promossa dal Beato, giunse il sostegno di numerosi vescovi e pastori da tutto il mondo come testimoniato dalla stessa rivista mariana. I tempi della Chiesa, che si “muove” con la necessaria prudenza, sono talora lunghi. Il dogma fu proclamato da Papa Pio XII il 1° novembre 1950 con l’annuncio che l’Immacolata Madre di Dio sempre Vergine Maria dopo la vita terrena, fu assunta in corpo e anima alla gloria celeste. Longo era scomparso da ventiquattro anni, ma morto nella certezza – come dimostrano i suoi scritti – che il dogma sarebbe stato proclamato.

L’affresco: Maria ascende al cielo

I pellegrini che arrivano in visita alla Madonna nel santuario di Pompei, volgendo lo sguardo in alto, potranno ammirare la raffigurazione dell’Assunzione nella volta dell’abside, in un affresco realizzato dal pittore Fermo Taragni nel 1939 che ritrae in forma dinamica l’ascesa della Madonna in Paradiso. Portata dagli angeli viene accolta dalla Santissima Trinità: Dio Padre e Gesù che l’accolgono a braccia aperte mentre la colomba, simbolo dello Spirito Santo, irradia la sua luce su di lei.