Pompei. Tavoletta cerata della Casa del Larario ricavata in calco

Nella ricostruzione della casa del Larario gli arredi del secondo piano, sono stati reperiti in crollo nel piano sottostante. Tra essi emerge una tavoletta cerata di cui è stata fatta il calco. Il deposito della domus è stato identificato dallo stato grezzo di un ambiente dotato di scaffalatura.

Lavori di restauro

L’iter di comunicazione, che consiste nel riportare tutte le fasi di ricostruzione della casa del Larario sui social, consente agli appassionati dell’archeologia pompeiana, che sono tanti in tutto il mondo, di seguire nel tempo il lavoro dei restauratori e i commenti della loro ricostruzione fatta dagli archeologi.

Rinvenute tavolette cerate

Gli ambienti del secondo piano della Domus del Larario sono stati scavati per primi anche se i materiali e gli arredi sono stati prelevati in crollo negli ambiti sottostanti. Importante il ritrovamento di tavolette cerate di cui è stato realizzato il primo calco del genere. Rappresenta pertanto un unicum. Il calco realizzato ne consente la perfetta restituzione della volumetria e dei dettagli. Si tratta di un gruppo di sette trittici, legati tra essi da un cordino sia in senso orizzontale che verticale. Il polittico doveva probabilmente essere conservato su qualche scaffale, unitamente ad altri oggetti di ceramica e di bronzo.

I calchi

Un altro ambiente scavato, è stato identificato come deposito o magazzino, perché non presenta pareti intonacate mentre il piano pavimentale è in terreno battuto. Vi sono stati realizzati due calchi: Il primo, ha ricostruito in forma appena percepibile uno scaffale che conteneva recipienti di anfore dalle diverse forme, mentre il secondo ha restituito un fasciame ligneo legato da corde: si tratta di assi di legno di essenze diverse, con diverso taglio e rifiniture, probabilmente per gli usi della casa più disparati, dal mobilio a lavori di riparazione su edifici domestici e di servizio.