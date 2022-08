Scafati. Caos via Nuova San Marzano, Michele Russo:” Responsabilità dell’amministrazione”

Allagamenti in via Nuova San Marzano, l’opposizione consiliare attacca l’amministrazione comunale per aver concesso la cementificazione dell’area da parte dei privati. Continua il dibattito pubblico all’indomani degli allagamenti che hanno investito la città di Scafati, in particolare la periferia ai confini con i comuni di Poggiomarino e San Marzano sul Sarno. Via Lo Porto, via Longole e via Nuova San Marzano sono stati aggrediti dalle forti piogge che hanno trasformato le strade in veri e propri canali a cielo aperto. I residenti hanno sin da subito denunciato la crisi delle infrastrutture fognarie, dalle quali risalgono liquami dal color marrone-rossastro prodotto degli scarti industriali delle vicine aziende. L’amministrazione Salvati si è difesa additando le responsabilità del caso alla Regione, rea di non aver mantenuto le promesse politiche che avrebbero garantito maggior controlli e la possibilità per i privati di riutilizzare parti degli scarti industriali (terriccio, scarto di pomodoro) invece di obbligarli a smaltirli. C’è chi però si oppone a questa narrazione, come il consigliere comunale Michele Russo della coalizione di opposizione “Insieme per Scafati”, che attacca Salvati e maggioranza di aver assecondato la crescita indiscriminata di un’azienda insita su via Nuova San Marzano. Il caso risale allo scorso 2020 quando il Comune di Scafati, con tanto di delibera di consiglio approvata dai fedelissimi di Salvati, ha concesso l’ampliamento dell’opificio industriale della ditta in questione. Da progetto approvato, il privato avrebbe dovuto costruire per le collettività un parcheggio pubblico di oltre 4 mila metri quadri, ma negli ultimi giorni la Giunta comunale ha approvato la monetizzazione dell’opera, preferendo il rimborso di circa 695 mila euro a fronte di un’ulteriore area cementificata. Una mossa acclamata in pompa magna dall’amministrazione, che risparmia cemento e produce liquidità per la città, ma per Russo il danno è stato ormai compiuto: “In una zona che presentava problemi di allagamenti per le notevoli superfici urbanizzate e una rete fognaria insufficiente per gli scarichi eccessivi delle industrie ribadiamo che a nostro avviso è stata completamente sbagliata la scelta dell’amministrazione Salvati di consentire ampliamenti industriali di circa 50 000 mila metri quadri senza preoccuparsi di far dotare la zone di necessarie opere infrastrutturali” spiega il democratico, concludendo poi “Salvati e i suoi consiglieri avendo approvato con il loro voto questi ampliamenti industriali sono responsabili del peggioramento delle condizione della zona”.