Bolletta gas da capogiro. La denuncia dell’azienda “La Fiammante”

Aziende esasperate

L’amarezza e lo sfogo di un imprenditore che, come tanti è ormai esasperato dai rincari esorbitanti, davvero insostenibili, che mettono a repentaglio la vita stessa delle aziende. Questa volta sotto la lente di ingrandimento la bolletta di gas.

Due bollette a contronto

La denuncia di Francesco avviene con la pubblicazione, sul suo profilo facebook, di due bollette: una riferita a luglio 2021, l’altra a luglio 2022.

La realtà supera i peggiori incubi.

Scioccante la differenza di costi. Nel giro di un anno le cifre sono lievitate da 120.000 euro a 978.000. Quasi un milione di euro di gas da pagare, con addirittura più breve anche la data di scadenza.

E non finsce qui

Ovviamente gli aumenti non finiscono qui: +80% scatole, +30% pomodoro, +25% imballi in plastica etichetta, cartoni, per non parlare dei trasporti.

Lo sfogo di Francesco

«Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica. Per lavorare 15 giorni di luglio, mi tocca pagare una bolletta di gas dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro). Non era meglio andare al mare?».