Cilento. Donna rischia di soffocare: poliziotto le salva la vita

La donna stava soffocando per un boccone andato di traverso. Intervento provvidenziale di un agente penitenziario in vacanza.

Poliziotto eroe

Una giornata di festa e spensieratezza stava per tramutarsi in tragedia, se non fosse stato per la presenza di un poliziotto definito eroe. Una donna ha rischiato di soffocare a causa di un pezzo di cibo andato di traverso.

Il panico

L’episodio si è verificato all’interno di un ristorante di Roccadaspide. L’agente scelto Donato Bamonte, in servizio presso l’Istituto penale per minorenni di Milano, stava festeggiando il Ferragosto nel ristornante “Dimora Vinea”. Allo stesso ristorante presente una donna che all’improvviso ha cominciato a dimenarsi non riuscendo più a respirare.

L’intervento provvidenziale

Per fortuna, al tavolo vicino si trovava Donato che ha capito subito quale fosse il problema e, soprattutto, sapeva come agire per risolverlo. Così ha afferrato la donna praticandole la cosiddetta manovra di Heimlich, una tecnica di primo soccorso anti soffocamento. Con qualche strattone è riuscito a liberare le vie aeree della donna che si è rapidamente ripresa dallo spavento. Con competenza e prontezza ha evitato che la situazione degenerasse.

La riconoscenza del Sappe.

“Il nostro poliziotto è stato davvero un eroe”, dice Donato Capece, segretario nazionale del sindacato della Penitenziaria Sappe. “Era in ferie libero dal servizio e non ha esitato a salvare la vita ad una donna che stava per soffocare. Siamo orgogliosi di lui e auspichiamo che i vertici del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità gli riconoscano una adeguata ricompensa al merito civile”.

La manovra di Heimlich

“Determinante – conclude Capece – la manovra di Heimlich praticata da Bamonte, che consiste nel porre una mano appiattita sull’addome tra lo sterno e l’ombelico, e l’altra stretta in pugno per liberare le vie respiratorie; così la donna ha così espulso il cibo riacquistando le capacità respiratorie”.