Estate sicura. Controlli sul territorio, buon lavoro delle forze dell’ordine.

Si susseguono gli interventi delle forze dell'ordine a tutela del territorio, in un periodo molto "caldo" non solo dal punto di vista meteorologico.

Numerosi gli interventi di polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera a tutela del territorio.

Numerosi interventi

Il nucleo cinofili di Sarno e il Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, hanno identificato 123 persone e ispezionato 43 veicoli. Il bilancio alla fine è pesante: 6 le persone denunciate per aver convertito abusivamente i propri appartamenti in residenze per turisti. 2 i giovani trovati in strada con un coltello: un 15enne e un 22enne, entrambi napoletani. Guida in stato d’ebbrezza, il reato contestato a 2 persone fermate durante un posto di controllo con un tasso alcolemico superiore al previsto. E, ancora, 5 persone sono state segnalate alla Prefettura di Napoli per uso di droga.

Il caso di Ischia: gioco d’azzardo

Ma la notizia più eclatante arriva da Ischia, come riportato da Fanpage, dove due ragazzini di 16 e 17 anni sono stati colti in flagranza di reato mentre erano intenti a giocare al noto gioco d’azzardo “7 e mezzo” con denaro, davanti ad un bar di Ischia, ma sono incappati nei controlli dei carabinieri che li hanno beccati proprio mentre facevano una puntata di 100 euro. Per i due, a quel punto, sorpresi durante la scommessa, è scattata inevitabilmente la denuncia penale. La scoperta è stata fatta nell’ambito dei controlli dei carabinieri sull’isola Verde durante il ponte di Ferragosto.