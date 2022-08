Pompei. Alle prime piogge, Di Casola torna alla carica sugli allagamenti

Allagamento del sottopasso tra via Unità d’Italia e il Centro Commerciale di via Macello: il problema si ripresenta identico all'anno precedente

Il dinamico capogruppo di maggioranza ha ripescato, sul suo articolo digitale, l’interrogazione presentata (documentata con foto) nel settembre 2021 sull’allagamento, dopo le prime piogge, del sottopasso tra via Unità d’Italia e il Centro Commerciale di via Macello, per dimostrare che il problema è quello dell’anno prima.

Di Casola denuncia gli allagamenti

L’avvocato Di Casola non demorde. Una foto scattata ieri, martedì 16 agosto ore 10:30, da un pompeiano che gliel’ha fatta recapitare, dimostra che il problema degli allagamenti nel sottopasso tra Via Unità d’Italia e il Centro Commerciale di Pompei si ripete nella stessa identica portata.

Storia che si ripete. Sottopasso allagato

Si direbbe quasi che la foto di quest’anno sia stata ricavata in fotocopia da quella dell’anno scorso. Inoltre si da il caso che il problema degli allagamenti non riguarda solo i sottopassi a Pompei (motivo per cui se ne contrasta la costruzione di altri 4, col progetto urbanistico per il superamento di passaggi a livello della Circumvesuviana), ma problema antico di tutto il territorio, in parte ancora sfornito di fogne mentre in quelle esistente manca la manutenzione.

Di Casola contro Lo Sapio

Ne deriva che l’argomento viene “cavalcato” volentieri dal Di Casola nei confronti di Lo Sapio e compagni che, dopo il successo degli eventi estivi, rischiano di trovarsi “con l’acqua alla gola” anche se, di questi tempi, l’unica acqua che frequenta il primo cittadino di Pompei non è certo quello di fogna ma l’acqua di mare.

In attesa di confronto

In ogni buon conto, riguardo all’interrogazione dell’anno scorso, Di Casola ricorda come i dirigenti di quinto e sesto settore, seppero ben “palleggiare” sull’argomento. Lo Sapio allora propose di fare “una cosa a tre” con la partecipazione dello stesso consigliere d’opposizione che sta ancora aspettando di essere invitato al confronto.