Pompei. Per il Santuario Papa Francesco sempre più sulla rotta di Kiev

La considerazione del Santuario fatta sui social è diventata virale sul web, in quanto originata dalla condivisione dell’articolo recente di Angelo Scelzo, direttore de “Il Rosario e la Nuova Pompei”.

Il Papa verso Kiev

Il Papa è oramai sempre più sulla rotta per Kiev. L’unica incertezza è sulla data del viaggio, ristretta oramai in una ventina di giorni a partire da quelli restanti nel mese in corso fino alla prima metà di settembre. Questa è la considerazione riportata sui social del Santuario della Madonna del Rosario a Pompei che è diventata virale sul web.

Le parole sui social del direttore Angelo Scelzo

“Da qui in avanti ogni giorno potrebbe essere buono per il più atteso, e anche più importante, viaggio di Francesco” – così scrive sui social Angelo Scelzo, direttore de “Il Rosario e la Nuova Pompei” in un recente articolo pubblicato da un noto quotidiano napoletano, in riferimento al possibile (ndr. anzi probabile) viaggio in Ucraina di Papa Francesco.

L’iniziativa di pace

Considerazioni condivise da tanti, credenti e non, che coltivano la speranza nell’azione carismatica di Papa Francesco per la realizzazione dell’iniziativa di pace.