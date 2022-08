Salerno: sciopero annunciato dal comparto sanitario

Salerno. Gli operatori del comparto sanitario della ASL Salerno annunciano uno sciopero previsto per la giornata del nove settembre.

Le motivazioni della rimostranza

La manifestazione, della quale verrà chiarito prossimamente lo svolgimento, coinvolge diverse sigle sindacali, tra le quali CISL Funzione Pubblica Salerno, CGIL Funzione Pubblica, UIL, FIALS e molte altre ancora.

Alla base della rimostranza da parte degli operatori del settore sanitario, il rispetto di un documento redatto dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, da parte della ASL Salerno, che prevedeva il cosiddetto passaggio di fascia o PEO (progressione economica orizzontale) per gli operatori del comparto sanitario.

Le dichiarazioni del delegato sindacale

“A questo scopo – fa sapere Antonio Giugliano, operatore di settore e delegato CISL FP – è stato redatto anche un bando che delineava le modalità di presentazione della domanda, ma poi, siamo venuti a conoscenza della mancanza dei fondi previsti a sostegno degli operatori del comparto”.

Le speranze

Una situazione questa, che di certo non giova al momento nefasto che coinvolge le diverse strutture sanitarie di competenza della ASL Salerno. Tuttavia, però, non mancano le speranze. “L’auspicio è che, con il neodirettore, il dottor Sosto, riusciremo ad instaurare un rapporto di dialogo e fattiva collaborazione – ha concluso il delegato sindacale – , a differenza di quanto non sia stato fatto in precedenza”.

Carmela Landino