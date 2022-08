Scafati. Pubblica illuminazione al collasso, amministrazione pronta alla rivoluzione green

Scafati, la pioggia torna a mettere ko una parte dell’illuminazione pubblica della città, l’amministrazione è però vicina alla riqualificazione generale dell’impianto. Arriva l’acqua, ed ecco che ritornano i tipici disagi che da anni fanno compagnia i cittadini scafatesi. Tra allagamenti e inquinamento, una conseguenza importante delle precipitazioni degli ultimi giorni è stato il cortocircuito generalizzato dell’impianto di illuminazione pubblica cittadina, che ormai obsoleto e rappezzato è incapace di reggere alle intemperie. Via Cangiani, via Berardinetti, Via Lo Porto ma anche via Passanti, è lunghissima la lista di strade cittadine dove impianti luminosi smettono di funzionare per infiltrazioni d’acqua che ne condizionano il regolare funzionamento fino all’arrivo di un intervento tecnico. Per non parlare di danneggiamenti generalizzati, con la presenza di lampioni piegati e non funzionanti da anni. Gran parte del sistema d’illuminazione è portato avanti con gli interventi straordinari del comune, costretta al momento a spendere anche somme importanti dietro la manutenzione di un sistema vecchio e senza futuro. L’amministrazione del sindaco Cristoforo Salvati è cosciente del problema, e se da un lato è lo stesso primo cittadino a raccogliere segnalazioni e a smistarle all’interno degli uffici competenti, dall’altro lato la macchina comunale è pronta ad attuare un restyling generale dell’illuminazione in città. “Scafati avrà un’illuminazione pubblica ecosostenibile” è l’annuncio fatto da Salvati negli scorsi giorni, che spiega “Un altro grande obiettivo raggiunto da questa amministrazione che consentirà di sostituire 2700 luci e avere 500 pali nuovi con quadri elettrici all’avanguardia”. Il sindaco ha di fatto annunciato lo sblocco dei fondi del Piano Integrati Città Sostenibili relativo all’illuminazione, con diversi milioni dedicati al rifacimento degli impianti esistenti. Il progetto, partito sotto l’ala della commissione prefettizia nel 2018, ha stentato a decollare dall’arrivo a Palazzo Mayer dell’attuale maggioranza, ma ormai sembra tutto pronto per partire con la relativa gara d’appalto. Almeno dagli annunci dell’amministrazione comunale, che nel frattempo dovrà attivarsi per spendere le somme dedicate entro la fine del dicembre 2023, termine ultimo per la spesa dei fondi senza contare possibili deroghe dell’ultimo momento e molto improbabili.