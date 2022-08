Una “nuova” struttura per le opere di Palazzo Stigliano

Napoli. Un nuovo grande spazio, quello del palazzo della storica sede del Banco di Napoli ospita le collezioni d’arte che si inseriscono nella rete delle Gallerie d’Italia.

La Galleria di Napoli

Il progetto museale infatti unisce ben quattro poli culturali, come Milano, Vicenza, Torino, e Napoli, appunto. Fino ai primi mesi del 2022 la collezione di dipinti, tra i quali figura l’ultima opera del Caravaggio, il “Martirio di Sant’Orsola”, era conservata presso lo storico Palazzo Zevallos – Stigliano, ma poi, con l’aggiunta di altri reperti resi disponibili per i numerosi turisti, le opere si sono “trasferite”, di appena qualche decina di metri, andando ad animare lo storico palazzo progettato alla fine degli anni Trenta dello scorso secolo da Marcello Piacentini.

Le mostre permanenti

Al momento, le collezioni in pianta stabile sono tre: al primo piano dello storico palazzo trova spazio l’arte napoletana dal XVII al XX secolo, con il capolavoro del Caravaggio, il quale appartiene al patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo, ma non è tutto, poiché, nella nuova collocazione, trova spazio anche “Sansone e Dalila” di Artemisia Gentileschi, insieme a molti altri ancora, altrettanto affascinanti. E’ in questa sede che trova spazio persino una raccolta di disegni e sculture realizzate da Vincenzo Gemito.

Al secondo piano, una collezione di ceramiche attiche e magnogreche sempre appartenenti all’Ente bancario. L’itinerario, curato da Fabrizio Paolucci, conta oltre 500 vasi di età attica e magnogreca, si interseca magnificamente con altri reperti, custoditi però, presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che sorge ad appena qualche centinaio di metri di distanza.

Dal dopoguerra all’età contemporanea è quanto si può ammirare nello spazio dedicato al Novecento del secolo scorso. Luca Massimo Barbero ha infatti curato tutta una serie di accostamenti cronologici di opere che documentano gli anni della ripresa e del fermento, sociale, culturale ed economico, fino ad arrivare ai giorni nostri. Testimonianza questa, affidata a maestri quali Alberto Burri, Alighiero Boetti ed altri ancora.

Le mostre temporanee

Il piano terra è invece interamente dedicato al progetto “Restituzioni”, un programma giunto alla sua 19sima edizione, che si colloca all’interno del piano biennale di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale che Intesa Sanpaolo porta avanti in collaborazione con il Ministero della Cultura. Quest’anno, per la prima volta, tutte le regioni italiane sono state coinvolte nel progetto, il quale può contare anche su alcune realtà estere, com’ è stato per un capolavoro di Vittore Carpaccio, inviato da un museo parigino, e per il Brasile, per il quale sono stati effettuati dei lavori di restauro per salvaguardare un affresco pompeiano gravemente danneggiato.

Una storia culturale decisamente avvincente, quella raccolta in questa imponente struttura, che sottolinea non solo la bellezza dell’arte napoletana o italiana più bella, ma anche il senso di collaborazione per far sì che il lume della storia, che va di pari passo con quello dell’arte, possa non spegnersi mai.

Carmela Landino