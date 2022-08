Alfonso Andria lascia il PD. “Per me basta così”

Salerno. Alfonso Andria lascia il Partito Democratico ed affida la comunicazione ad una missiva inviata all’indirizzo dei vertici provinciali, regionali e nazionali.

I motivi per i quali Andria avrebbe restituito la tessera di partito non riguardano solamente l’assenza di ruoli istituzionali o politici che avrebbero potuto essergli conferiti, ma il “tradimento e lo svilimento, non solo a livello nazionale, ma soprattutto nel contesto locale salernitano, di quelli che erano i valori fondativi”.

La lettera con le dichiarazioni

“Pur avendo fatti militanza con passione ed assiduità – si legge ancora nella lettera – da tempo non sono più a mio agio. Il ripiegamento del partito a Salerno e nella sua vastissima provincia entro le logiche padronali, il ricorso continuo a metodi assolutamente opposti ai principi del PD pur di affermare un’egemonia, ne mortificano la funzione e la natura, fino a contraddire la sua stessa denominazione”.

Le ragioni dell’addio

A rendere la situazione ancora più “imbarazzante”, secondo quanto affermato da uno dei fondatori del partito, vi sarebbero proprio le logiche adottate in merito alle prossime elezioni politiche, le quali “rendono l’idea non di un partito politico, ma di un edificio dalle porte girevoli del quale servirsi a seconda delle convenienze”.

La chiosa, tuttavia, la dice lunga. “Per me basta così!”.

Carmela Landino