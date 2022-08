Amalfi. Turista perde l’equilibrio e fa un volo di 5 metri

Brutta disavventura

Verso le 15.30 di oggi tanta paura per un turista in sosta nella cittadina della Costiera amalfitana, vittima di una caduta accidentale. L’uomo pare, come riportato dal Vescovado, che abbia perso l’equilibrio dopo essersi appoggiato ad un muretto.

I soccorsi

L’episodio si è verificato in via Casamare, nei pressi della caserma dei Carabinieri. Repentino l’intervento dei soccorsi, trovandosi la postazione dell’ambulanza proprio in zona. Il turista è stato trasferito al Presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello.

Grande lo spavento, ma sembrerebbe, nonostante la brutta caduta, non in pericolo di vita.