Angri. Tre cittadini giardinieri curano il verde di Piazza Annunziata

Le notizie belle che fa piacere scrivere. Loro sono Ferdinando Annunziata, Salvatore Caramico e Giuseppe D’Antuono, vivono e trascorrono una parte del loro tempo nell’area della storica Piazza Annunziata. La Piazza risente da anni di una costante manutenzione del verde e di un generale decoro urbano.

Sensibilità e consapevolezza

Loro tre sensibili e consapevoli di queste contingenti mancanze hanno preso pale e secchielli e hanno iniziato a curare e piantare fiori e piante per ridare, nel loro piccolo, un po’ di decorosa dignità alla piazza storica della città. Un esempio di cittadini “attivi” proprio come auspicato in un nostro precedente articolo dove veniva sollecitata l’insita sensibilità di ogni cittadino ad adoperarsi e tentare di sopperire alle mancanze dell’amministrazione comunale (leggi cliccando qui l’articolo).

Un piccolo gesto che sia d’esempio

L’esempio di Ferdinando, Salvatore e Giuseppe potrebbe essere da stimolo anche per altri cittadini a prodigarsi per il prezioso bene comune. Il loro piccolo impegno possa diventare una sana abitudine sottratta all’odioso ozio e alla vana critica che purtroppo impregna le intelligenze e le coscienze, soprattutto sui social dove non è raro leggere di individui che pontificano ma che non agiscono di conseguenza.

Luciano Verdoliva