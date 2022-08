Anva Campania. Accolto l’invito alla solidarietà per i colleghi fieristi

“Accolto dagli ambulanti l’appello alla solidarietà per i colleghi fieristi”

Molti ambulanti Campani hanno espresso la loro vicinanza ai colleghi fieristi per i danni subiti dall’improvviso nubifragio della notte scorsa.

Oltre alla vicinanza, qualcuno ha dato prova di piena solidarietà mettendo a disposizione ombrelli, gazebo o pezzi di ricambio per aggiustare i gazebo distrutti.

Il buon cuore degli ambulanti

Grazie al buon cuore degli ambulanti Campani, i colleghi fieristi hanno ripreso a lavorare riaprendo le strutture riparate, ad aiutarli è andato in prima persona il delegato ANVA Fiere e Feste Regionale Giuseppe Pinto, che ha dato una concreta mano anche ad aggiustare alcune strutture.

Le dichiarazioni di Pietrofesa

“Eravamo certi della solidarietà da parte degli operatori ambulanti Campani, dichiara il Coordinatore Regionale dell’ANVA Confesercenti Campania Aniello Pietrofesa, ovviamente questo non basta.

Servono interventi ben diversi, così come per i mercati, bisogna attrezzare le fiere e le feste con idonee strutture anche per fronteggiare i cambiamenti climatici, così come bisogna intervenire per coprire le aree mercatali”