Mercato San Severino. Arrivano 3 milioni e 200 mila euro di fondi dal PNRR

Circa 3 milioni e 200mila euro: a tanto ammonta il maxi finanziamento assegnato con fondi PNRR dal MIUR al Comune di Mercato S.Severino per asili nido e scuole dell’infanzia.

Polo per l’infanzia, primo progetto

Il primo progetto ammesso a finanziamento per 1 milione e 506mila euro riguarda la realizzazione del Polo per l’Infanzia al Capoluogo: la nuova struttura andrà ad accrescere l’offerta dei servizi educativi a Mercato S.Severino.

Asilo nido

Il secondo progetto, ammesso a finanziamento con riserva in attesa di ulteriori stanziamenti, ha un importo di 1 milione e 670mila euro e riguarda la realizzazione dell’asilo nido adiacente la scuola Emilio Coppola.

Le dichiarazioni del Sindaco

«È un’altra premialità che riusciamo ad ottenere dopo un lungo lavoro di programmazione che ci ha consentito di intercettare l’ennesima opportunità di finanziamento offerta dal PNRR – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – com’è avvenuto anche per il micro-nido di Ciorani, finanziato a suo tempo per 300mila euro dal POR Campania FESR 2014-2020 e del Fondo Sviluppo e Coesione, anche stavolta andiamo ad accrescere ulteriormente i servizi al cittadino senza gravare sulle finanze comunali. Assicurare ancora più servizi educativi per la prima infanzia significa dare la possibilità a tante famiglie dove entrambi i genitori lavorano di poter trovare strutture pubbliche sicure ed attrezzate nel proprio Comune di residenza e personale qualificato al quale affidare i propri bambini. Crediamo che gli asili nido rappresentino un investimento sulle prossime generazioni – conclude – ed uno strumento importante per consentire a tante donne di poter continuare a rimanere nel mondo del lavoro senza rinunciare ad essere madri».