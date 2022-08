Pagani. Calce e Sessa: “Problema della sosta selvaggia sempre più grave”

I consiglieri di minoranza Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa in una nota rimarcano quelle criticità del territorio che ritengono sempre peggiorare.

Le Parole di Calce e Sessa

“Il problema della “sosta selvaggia” nella nostra città diventa sempre più grave. Automobili parcheggiate in ogni dove, che sostano sulle strisce pedonali o sui posti riservati ai disabili, che invadano le corsie dando problemi alle auto in marcia, nell’indifferenza totale di chi dovrebbe garantire l’ordine ed il rispetto delle regole. Purtroppo ai soliti proclami non seguono i fatti ed il grado di vivibilità a Pagani peggiora quotidianamente. Occorre intervenire con un piano di viabilità serio ed efficace, con multe e controlli. occorre fare presto onde evitare ulteriori danni alla comunità Paganese”.