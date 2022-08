Pagani. In via Filettine tornano i disagi dovuti alle piogge, in autunno i lavori

Pagani, tornano gli allagamenti e tornano i disagi in via Filettine, dove le forti piogge hanno causato fango e ulteriore deterioramento del manto stradale. Nella notte tra il 15 e il 16 agosto precipitazioni consistenti hanno colpito il territorio paganese, che non è sicuramente uscito indenne dall’evento meteorologico. In particolare ai confini con San Marzano Sul Sarno, in via Filettine, l’acqua scesa ha provocato un ulteriore danneggiamento del manto stradale e del cemento presente, che sfaldatosi ha formato una sorta di fango con l’acqua, riuscendo ad allagare ulteriormente buche e tratti scoscesi che insistono sulla strada. L’area è infatti notoriamente conosciuta per le polemiche dei residenti, che denunciano la presenza di fossi pericolosi per gli autoveicoli e il traffico in generale, che vede circolare sulla via provinciale anche diversi mezzi pesanti durante il giorno e la notte. Sulla situazione è intervenuto ieri mattina il presidente del consiglio comunale paganese ing. Gerardo Palladino, che forte del suo ruolo da consigliere provinciale salernitano ha attivato subito gli operatori: “A seguito dei danni causati dal maltempo di questa notte in via Filettine, mi sono già attivato facendo intervenire la Provincia di Salerno, i cui operatori stanno provvedendo in questo ore a mettere in sicurezza il tratto stradale, coadiuvati dalla Polizia Municipale di Pagani, per poi ripristinare con pulizia, fresatura ed asfalto il manto stradale nella giornata di domani”. Il problema non può però essere considerato risolto, visto che la strada ha già avute diverse “toppe” negli anni incapaci di reggere il traffico esistente, con una sfaldatura del manto stradale che ritorna di settimana in settimana. Per questo i cittadini per primi hanno sempre richiesto interventi strutturali e complessivi, lavori che secondo l’ing. Palladino sono in dirittura d’arrivo, proprio dalla Provincia di Salerno. “Via Filettine è stata già inserita tra le strade che saranno oggetto di ripristino dell’asfalto ad inizio autunno. Le procedure di gara presso la Provincia di Salerno sono, infatti, già in corso” comunica il presidente del consiglio paganese, auspicando un inizio della riqualificazione dell’area per la fine di Settembre-inizio di Ottobre.