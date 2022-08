Pompei. Volontari dei carabinieri in pensione a sostegno dell’archeologia

L’accordo

Un accordo della Direzione del Parco Archeologico di Pompei con l’associazione nazionale dei carabinieri ha regalato al Parco Archeologico una maggiore tutela, particolarmente preziosa nelle affollate domeniche ad ingresso gratuito.

Carabinieri volontari

Da ora in poi, a parte i militari del nucleo dei carabinieri della postazione fissa presso l’ingresso di Piazza Esedra degli Scavi di Pompei, saranno operativi dentro e fuori al Parco Archeologico volontari dell’ANC (Associazione Nazionale dei Carabinieri).

Una bella iniziativa

Si tratta di carabinieri volontari in pensione desiderosi di dare il loro contributo per il mantenimento dell’ordine, legalità e difesa del patrimonio archeologico. Saranno operativi nel corso di eventi culturali come spettacoli all’aperto nel Teatro Grande o nell’Odeon, visite, serate e giornate particolarmente affollate, come le domeniche gratuite.