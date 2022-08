Salerno: Ascensore si blocca, 50enne intrappolato per più di un’ora

Grande spavento questo pomeriggio per un uomo rimasto bloccato all’interno di un ascensore in Via Vito Fornari a Mercatello

Il panico

L’ascensore si blocca, per il 50enne inizia l’incubo.

Sotto choc lo sventurato protagonista della vicenda che, chiuso in uno spazio ristretto, al buio e con poco ossigeno a disposizione, tenendo anche presente il caldo asfissiante di oggi, ha vissuto momenti di terrore.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le operazioni di soccorso non sono state facili, ci è voluto tempo per liberare il malcapitato, in quanto risultava inaccessibile il vano motore. Pare infatti che nessuno dei condomini fosse in possesso delle chiavi per accedervi. Tuttavia la professionalità dei caschi rossi ha permesso di aggirare il problema e aprire le porte dell’ascensore, traendo in salvo l’uomo.