Sarno. Il clima estivo è un pericolo idrogeologico serio per la città, amministrazione al lavoro

Il nuovo clima “tropicale”, fatto di caldo estremo e di precipitazioni consistenti e brevi, mette in difficoltà il comune di Sarno, con l’amministrazione del sindaco Giuseppe Canfora sugli scudi. “La somma fa il totale” è il pensiero sintetico del vicesindaco nonché delegato alla Protezione Civile Roberto Robustelli che, modificando le parole di un famoso detto del grande Totò, spiega la fragile situazione idrogeologica che vive la città di Sarno, alla luce degli ultimi mesi. L’ultimo episodio di dissesto è capitato in via Bracigliano, dove la caduta di una piccola parte di parete rocciosa ha provocato qualche disagio sulla relativa strada dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio nelle scorse ore. Il sindaco Giuseppe Canfora ha subito pubblicato il lavoro di pulizia e di messa in sicurezza del luogo, un’ottima iniziativa ma che deve essere un monito per la città tutta. “La situazione è difficile a tutti i livelli” spiega il vicesindaco Robustelli “Viviamo in un pianeta che sta evidentemente risentendo dei cambiamenti climatici, basti osservare il caldo e le piogge che abbiamo vissuto dall’inizio dell’estate, che poco si addicono al clima mediterranea che eravamo abituati a vivere. A questo dobbiamo aggiungere una situazione altrettanto fragile a livello nazionale dal punto di vista idrogeologico, con il Governo che potrebbe fare decisamente di più. Infine c’è Sarno, con le difficoltà che si vivono da sempre e a cui diamo risposte quotidiane”. Il delegato alla Protezione Civile spiega come gli uffici competenti siano sempre a lavoro per tenere quanto più in sicurezza il territorio, ma purtroppo esistono condizioni di partenza che non trovano soluzioni a breve periodo:” Siamo sempre in stretto contatto con la Protezione civile regionale per monitorare la situazione meteorologica e agire di conseguenza, ma teniamo conto che eventi come quelli della scorsa notte sono eccezionali per loro natura. Acqua, grandine e venti monsonici in pieno Agosto sono difficili da vedere. Bisogna continuare a fare prevenzione e tenere in allerta la cittadinanza e convivere con questa situazione” conclude Robustelli, pronto insieme agli uffici comunali nei prossimi giorni a continuare nell’opera di controllo e manutenzione delle aree fragili del comune di Sarno, sperando di reggere le prossime piogge eccezionali.