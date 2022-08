Scafati. Mancano allegati al bilancio previsionale, “Insieme per Scafati” insorge

Scafati, il bilancio previsionale 2022-2024 non presenta gli allegati relativi alle nuove tariffe vigenti su Tari, Irpef e Imu su tutte, è polemica dalle opposizioni. Iniziano i primi scontri dialettici che porteranno l’assise a discutere il prossimo previsionale in programma giovedì 25 Agosto, al centro della diatriba la forma del bilancio presentato ai consiglieri comunali. Dal 13 al 16 Agosto, nel bel mezzo delle feste di Ferragosto, i consiglieri hanno potuto infatti presentare emendamenti al prossimo documento che verrà sottoposto in assise, ma sin da subito qualche esponente di opposizione ha segnalato la presenza di qualcosa che non andasse. E’ stato nelle ultime ore a dichiararlo pubblicamente il consigliere della coalizione “Insieme per Scafati” Michelangelo Ambrunzo, che sui social ha denunciato la mancanza di materiale allegato obbligatorio all’interno del bilancio previsionale. La questione tecnicamente è stata affrontata dal collega di coalizione Michele Russo, che ha scritto una missiva all’indirizzo della segretaria generale dott.ssa Paolo Pucci per avere delucidazioni rispetto la situazione. In particolare si lamenta l’assenza di un << elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione>> ma soprattutto << deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi>>. Una situazione da tenere sotto controllo, perché impugnabile in sede di approvazione di bilancio il prossimo 25 Agosto, dove l’opposizione parte con i numeri sopra la maggioranza del sindaco Cristoforo Salvati per 13 esponenti a 12. “La segretaria generale Paolo Pucci è al lavoro per rispondere alle segnalazioni arrivate” tranquillizza il presidente del consiglio comunale Mario Santocchio, che spiega come “Gli allegati non sono oggetto di emendamento quindi la questione è di natura estremamente formale, la dott.ssa Pucci provvederà sicuramente prima del 25 a consegnare i documenti ai consiglieri, specificando quali tra questi erano obbligatori in allegato e quali no”. “Non è una questione di forma quella che ho sollevato” ribatte però Russo “Se le delibere relative a tributi locali e per i servizi devono essere allegate al bilancio, la ragione è nel fatto che chi esamina il bilancio deve verificarne anche contenuti e coerenza con le delibere . Pur comprendendo le difficoltà degli uffici, tali difficoltà non possono andare a scapito dei tempi a disposizione dei consiglieri comunali per studiare gli atti di bilancio e svolgere il proprio ruolo in maniera puntuale.”