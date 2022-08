Angri. Disastro! Si affonda nella melma del Canale San Tommaso

I cittadini di Angri affondano nella melma del Canale San Tommaso. Forte il grido di disperazione dei residenti che abitano sulle melmose rive del putrido canaletto oggetto di sversamenti industriali e fogna “eletta” di gran parte proprio della zona angrese della popolosa Via Nazionale e traverse esondato dopo le copiose piogge degli ultimi giorni. Tutti sanno del Canale San Tommaso, politici e amministratori, ma nessuno affronta a fondo l’insana situazione.

La violenza dei miasmi

Liquami putridi che ogni giorno peggiorano sempre di più la qualità della vita e minano la salute di chi è costretto a subire con violenza i miasmi molesti e insopportabili che si effondono fino a località Cappelle a Scafati dove qualche anno fa l’allora sindaco Aliberti, i politici e cittadini si mobilitarono per evidenziare la terribile situazione. “Un grande disastro ambientale” dice uno dei cittadini che da giorni lancia l’allarme nel vuoto a “GORI, Vigili del Fuoco e Protezione Civile” come lo stesso colto da disperazione scrive sui social.











“Ma non viene nessuno, vergogna”

“Ma non viene nessuno, vergogna” l’amara riflessione. Il consigliere comunale di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria da giorni ha segnalato al sindaco Cosimo Ferraioli lo stato di emergenza ambientale vissuto dai cittadini della zona, ma senza alcuna concreta risposta se non il solito silenzio imbarazzante silenzio istituzionale. I campi della zona, in Via Nazionale, sono invasi dalla “melma e dall’acqua puzzolente”, le piante e il raccolto sono compromessi, nelle case il tanfo penetrante delle cloache è un segno distintivo del fragile equilibrio spezzato di un eco sistema ormai compromesso che ogni giorno poi certifica nuovi casi di malattie oncologiche e auto immunitarie.









Una polveriera ambientale

Qui è il centro della polveriera ambientale. “Aiutatemi!” scrive Giovanni dal suo profilo, suo unico contatto con il mondo esterno, in ferie nonostante tutto. A nessuno sembra interessare questa “torbida vicenda”, un’evidente tragedia che si consuma da anni ma che rientra nel normale stato di emergenza di una classe politica locale ormai oltre il limite della vergogna.

Luciano Verdoliva