Nuovo medico specializzando al “Villa Malta” di Sarno

Sarno. Il reparto di Ortopedia del “Martiri del Villa Malta” accoglie un nuovo specializzando, il quale permetterà, dopo una piccola riorganizzazione interna a cura del Direttore Sanitario della struttura ospedaliera, di ripristinare i servizi ambulatoriali erogati nella specifica divisione.

La sospensione delle visite

A dare l’annuncio è stato il primo cittadino, Giuseppe Canfora, il quale ha augurato allo specializzando un buon lavoro. Le visite ambulatoriali erano state sospese lo scorso due agosto, a causa della mancanza di un numero adeguato di personale medico che potesse sopperire alla elevata mole di pazienti che si recavano a Sarno per svolgere visite che altrimenti avrebbero dovuto effettuare privatamente. Da quel momento, a parte uno stop dettato dalla chiusura dell’omologo reparto per Covid, gran parte delle richieste era confluita presso l’ “Umberto I” di Nocera Inferiore.

Le dichiarazioni del sindaco

“Un risultato questo – ha detto Canfora – che testimonia non solo una prima risposta da parte del Direttore Generale che si è insediato qualche settimana fa, ma rappresenta anche un piccolo traguardo scaturito dagli sforzi fatti fino ad ora. Rimaniamo però in attesa dell’assegnazione di nuovi ortopedici, che permetterà di riaprire finalmente anche il reparto”.

La risposta del comitato

Dal canto del comitato “Insieme per la salute”, che si sta battendo a difesa e sostegno della struttura sanitaria, viene reso noto che “Sebbene l’ingresso del nuovo medico specializzando presso l’Ortopedia rappresenti un primo ritorno alla normalità, almeno per quanto concerne le visite ambulatoriali, sono necessari degli interventi strutturali da portare avanti il prima possibile, e che debbano riguardare l’ingresso di medici specialisti non solo presso questa divisione, ma anche in altri reparti che al momento risultano essere in affanno, come ad esempio, il Pronto Soccorso”.

Carmela Landino